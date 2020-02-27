В Киеве определили больницы, куда будут принимать людей в случае заражения коронавирусом

Также для врачей проведут обучение по оперативным действиям в случая выявления COVID-19.

В Киеве определили больницы и подготовили там боксы в инфекционных отделениях, которые смогут принимать людей на карантин и лечение в случае возможного распространения коронавируса. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-центр КГГА.

«Вы видите, какая ситуация и насколько взволнованы украинцы по возможного распространения коронавируса. В столице и стране случаев заболеваний не зарегистрировано. Но мы должны быть готовы к этому, если такое случится», - отметил мэр столицы.

Так, в пятницу, 28 февраля, вместе со специалистами Минздрава, в одной из столичных больниц для медиков проведут обучение, на тему оперативных и слаженных действий в ситуациях выявления случаев заболевания или подозрения на коронавирус.

Напомним, по состоянию на утро, 27 февраля, ни у кого из 89 эвакуированных из Китая и находящихся на обсервации в Новых Санжарах не нашли коронавирус. Следующий забор биоматериала для анализа проведут 1 марта.