Минздрав: летучие мыши являются самым вероятным резервуаром коронавируса

Однако от них к человеку они передались через другого животного-хозяина, которым могут быть и домашние животные.

Самым вероятным резервуаром SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, являются летучие мыши. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Однако считается, что вирус преодолел видовой барьер к человеку от другого промежуточного животного-хозяина. Ими могут быть дикие, домашние или одомашненные животные, которые еще не идентифицированы.

"В целом коронавирусы очень стабильны в замороженном состоянии, согласно с исследованиями других коронавирусов, которые показали выживание до двух лет при -20°C. Исследования, проведенные на SARS-CoV и MERS-CoV, показывают, что эти вирусы могут сохраняться на разных поверхностях на протяжении нескольких дней в зависимости от комбинаций параметров – температуры, влажности и света", – добавили в Минздраве.

Подчеркивается, что коронавирусы могут погибнуть при температуре приготовления пищи от 70 °C, поэтому стоит избегать употребления сырых или недоваренных продуктов животного происхождения.

Напомним, ранее группа ученых из Китая установила, что вероятным промежуточным хозяином нового типа коронавируса является животное панголин.