Замминистра здравоохранения Ляшко стал главным санитарным врачом Украины (обновлено)

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко назначен главным санитарным врачом.

Об этом сообщил на брифинге после заседания правительства премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы назначили господина Виктора Ляшко главным санитарно-эпидемиологическим врачом страны. С сегодняшнего дня лично этот человек будет в том числе координировать действия органов государственной власти, всех необходимых служб, чтобы качественно организовать работу по предотвращению попадания на территорию Украины этой инфекции", - сказал он.

В свою очередь министр Зоряна Скалецкая в интервью "Интерфаксу-Украина" заявила, что эту должность восстанавливают "по просьбе президента".

"Я с сентября постоянно говорила специалистам в Минздраве о необходимости подготовить инструкцию и порядок реагирования на эпидемические угрозы и опасности... На сегодня у нас уже есть несколько разработанных документов и проект закона о системе общественного здоровья, который должен упорядочить эти вопросы и дал бы четкий ответ на то, каким должен быть контроль. То есть, на сегодня принятие решения о назначении санитарного врача является необходимым шагом, пока мы не получим новый закон", - сказала Скалецкая.

"То есть это будет уже определенная контролируемая ситуация. Но я надеюсь, что парламент поддержит законопроект и он очень быстро пройдет все необходимые процедуры. СЭС отменили из-за ее недостатков, однако вместо того, чтобы исправить их, саму систему фактически просто ликвидировали, не заменив чем-то другим, не дав ответ - а как эти функции должны выполняться?" - сказала она.

Напомним, функция контроля и надзора за эпидситуацией принадлежала Государственной санитарно-эпидемиологической службе до сентября 2014 года, когда Кабмин заявил о ее ликвидации. Такое решение было принято из-за того, что полномочия по контролю создавали богатое поле для коррупции.

Функции СЭС разделили между Министерством аграрной политики и Министерством здравоохранения, при котором был создан Центр общественного здоровья. При этом новой структуре не дали право проведения проверок выполнения требований по эпидбезопасности, ее работа лежит преимущественно в сфере мониторинга.

В сентябре 2019 года стало известно, что СЭС могут возродить под другим названием, а в в феврале при СНБО состоялось совещание, где Минздраву рекомендовали восстановить санитарно-эпидемиологическую службу в связи с угрозой коронавируса.