Минздрав рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Италию из-за коронавируса

Официальные ограничения на поездки могут ввести в случае необходимости.

Министерство здравоохранения рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Италию из-за вспышки коронавируса Covid-19.

Об этом "Українським Новинам" сообщила пресс-служба министерства.

Отмечается, что что ограничения на поездки в страны, где зафиксированы вспышки заболевания, в случае необходимости может ввести оперативный штаб по предотвращению появления и распространения коронавируса Covid-19 на территории Украины.

Сейчас на пунктах пропуска проводится температурный скрининг людей, которые прибывают в Украину из стран, где зафиксированы вспышки коронавируса.

Ране Министерство инфраструктуры заявило об отсутствии ограничений в пассажирских и грузовых перевозках в Италию в связи со вспышкой коронавируса Covid-19.

Напомним, Италия ввела карантин в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, предусматривающий запрет въезда и выезда из области. Такое решение было принято после того, как число заболевших достигло 79 человек, двое из которых умерли.

На консульском учете в Италии находится более 15,6 тыс. украинцев, при этом инфицированных новым видом коронавируса среди них по состоянию на 24 февраля нет.