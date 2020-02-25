В Киеве создадут новое отделение реабилитации для детей с инвалидностью

Для создания центра в 2020-2021 годах реконструируют здание в Оболонском районе.

В Киеве создадут новое отделение медико-социальной реабилитации Киевского Центра реабилитации детей с инвалидностью. Об этом сообщил пресс-центр КГГА со ссылкой на соответствующее распоряжение КГГА № 287.

Для создания центра в 2020-2021 годах реконструируют общественное здание спального корпуса № 1 коммунальной организации «Территориальное медицинское объединение санаторного лечения в городе Киеве» на ул. Николая Юнкерова, 28 в Оболонском районе.

«Мы хотим создать разветвленную систему реабилитации для детей с инвалидностью в течение ближайших лет. Построение этого отделения обеспечит создание доступной и современной комплексной стационарной базы круглосуточного пребывания с услугами реабилитации и новейшими для Украины технологиями», - отметила заместительница главы КГГА Марина Хонда.

Департаменту соцполитики, который определен заказчиком работ, поручено в установленном порядке получить исходные данные для проектирования, определить генеральные проектные и подрядные строительные организации, обеспечить в 2020 году разработку, экспертизу и утверждение проектной документации.

Напомним, в конце 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон о выделении 200 млн гривен из президентского фонда на достройку лечебно-диагностического комплекса национальной детской специализированной больницы "Охматдет". Закон позволит ускорить достройку детской больницы на 4-5 месяцев и запустить новый корпус уже в следующем году.