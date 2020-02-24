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В Украине есть почти тысяча тестов на коронавирус, пока использованы три

На этапе разработки находятся две украинские тест-системы.

Фото: Центр громадського здоров’я України

Сегодня Всемирная организация здравоохранения передала Украине тест-систему, рассчитанную на 900 испытаний на наявность коронавируса COVID-19. Об этом LB.ua рассказал и.о. главы Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

Кроме того, ранее Украина также закупила тест-систему на 90 образцов, ее использовали для трех испытаний (ни один случай коронавируса не подтвердился). Таким образом, в наявности осталось еще 987 тестов.

Фото: facebook/Центр громадського здоров’я України

Фото: facebook/Центр громадського здоров’я України

"В ближайшее время мы будем делать исследование тем, кто находится на обсервации (в Новых Санжарах - LB.ua), то есть будет минус 105 тестов. 882 останется. В том случае, если не будет потребности в дополнительных исследованиях. Но в любом случае, этого достаточно, чтобы осуществлять диагностику на центральном уровне. Кроме того, мы планируем отправить часть тестов в районные лаборатории, чтобы уменьшить затраты времени на доставку образцов для проведения тестирования", - рассказал Кузин.

Он также сообщил, что сейчас на этапе разработки находятся тест-системы двух отечественных производителей - Института молекулярной биологии и "Диоген". "У "Диогена" уже есть первая версия теста, для проведения пробы. Мы будем проводить тестирование параллельно -  на тех тестах, которые у нас есть (ранее купленные и переданные ВООЗ - LB.ua), и на отечественных. Если убедимся, что отечественные можно использовать, у нас будет свой производитель, который достаточно быстро сможет сделать нужное количество тестов", - говорит Кузин.

Система, которую передала Украине ВООЗ - французско-немецкая. А первые 90 тестов - немецкие. 

Игорь Кузин также рассказал LB.ua, что тестирование проводится в том случае, если есть похожая на коронавирус клиническая картина (тяжелое течение заболевания, высокая температура, затрудненное дыхание, пневмония) и эпидемиологический фактор - путешествие в Китай или другую страну, где были зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

ВООЗ также разработала рекомендации для ведения больных с коронавирусной инфекцией, они переведены на украинский. Что же касается официального протокола специфического лечения COVID-19, то его пока не существует. "Сейчас проводится не менее 15 клинических исследований, и их количество постоянно растет, - говорит Кузин. - Первый этап клинических исследований уже прошли три препарата и три комбинации препаратов, сейчас они будут переходить на второй этап". 

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