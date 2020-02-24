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На прямых рейсах из Италии и в пункте пропуска "Тиса" вводят температурный скрининг

Ограничивать пассажиропоток из Италии пока не планируется.

На прямых рейсах из Италии и в пункте пропуска "Тиса" вводят температурный скрининг
Фото: LB.ua

Государственная пограничная служба объявила о введении температурного скрининга пассажиров на прямых авиарейсах из Италии. Аналогичные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19 вводятся на пункте пропуске "Тиса" в Закарпатской области.

Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко на брифинге в понедельник.

"У нас установлено прямое авиационное соединение с разными городами Италии. На данный момент около 20 рейсов выполняются в аэропорты "Борисполь" и "Жуляны". Мы приняли решение: сегодня с 20 часов все пассажиры прямых рейсов на въезд в Украину будут обязательно проходить температурную проверку", - сказал он.

Основной автомобильный поток из Украины в Италию (больше 90%) приходится на пункт пропуска "Тиса".

"Там выполняются нерегулярные рейсы - около 500 микроавтобусов в неделю. Завтра с 8 часов утра там тоже будет обеспечена температурная проверка всех транспортных средств и пассажиров с целью предотвращения попадания лиц с признаком коронавируса", - сообщили в ГПСУ.

Пограничники при этом будут обеспечены медицинскими респираторами с классом защиты не ниже FFP2.

По словам заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, температурная проверка на других пунктах пропуска будет зависеть от дальнейшего распространения коронавируса.

Железнодорожное соединение между Украиной и Италией отсутствует.

Напомним, что за последние несколько дней на севере Италии зафиксировали больше 200 случае инфицирования коронавирусом. Умерли шесть пожилых человек с другими болезнями.

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