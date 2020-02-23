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В Китае у мужчины проявились симптомы коронавируса через 27 дней после контакта с больной

Инкубационный период может длиться дольше, чем считалось ранее, но обсервацию эвакуированных украинцев не будут продлевать.

В Китае у мужчины проявились симптомы коронавируса через 27 дней после контакта с больной
Фото: EPA/UPG

Инкубационный период коронавируса COVID-2019 может достигать более трех недель. Об этом пишет Reuters.

Власти китайской провинции Хубэй сообщили о случае, который произошел с 70-летним мужчиной по фамилии Цзян в городе Шэньнунцзя.

24 января он находился в тесном контакте со своей зараженной коронавирусом сестрой, а 20 февраля у него появилась температура.

Отмечается, что на следующий день после возникновения симптомов болезни мужчина сделал тест на коронавирус, который оказался положительным.

Этот случай показывает, что инкубационный период коронавируса может составлять не 14 дней, как считали раньше, а более трех недель, что может осложнить сдерживание распространения вируса в Китае и мире.

Тем временем в украинском Минздраве сообщили, что срок обсервации для эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев, которые находятся в Новых Санжарах, не будут увеличивать. Обсервация продлится 14 дней.

Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в воскресенье, отвечая на вопрос журналистов о якобы продлении инкубационного периода коронавируса, сослался на официальную информацию и рекомендации Всемирной организации здравоохранения, передает Укринформ.

Напомним, в санатории Нацгвардии "Новые Санжары" находятся 45 украинцев и 27 иностранцев, которых эвакуировали из Уханя в связи с эпидемией коронавируса. Они должны находиться на карантине 14 дней.

В субботу сообщалось, что у эвакуированных из Уханя не выявили симптомов COVID-19. Их проверят на коронавирус с помощью тест-систем.

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