Венецианский карнавал отменили из-за вспышки коронавируса в Италии

По последним данным, число заболевших в стране увеличилось до 100.

В Венеции отменили карнавал из-за опасений распространения коронавируса. Об этом сообщил губернатор региона Венето Лука Зая в воскресенье, 23 февраля, передает Немецкая волна.

"Мы приняли кардинальные меры. К этим мерам относится отмена карнавала и даже больше", - сказал губернатор.

По данным местных властей, количество инфицированных коронавирусом в северо-восточном регионе увеличилось до 19 человек. Среди них двое пожилых людей находятся в больнице Венеции.

Всего в Италии выявлено уже более 100 случаев заражения коронавируса, два человека погибли, один человек вылечился.

Правительство страны ограничило свободу передвижения в северных регионах, в некоторых городах закрыты супермаркеты, школы и общественные учреждения.

Карнавал в Венеции начался 16 февраля и должен был продлиться до вторника, 25 февраля.