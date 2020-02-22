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В Иране жертвами коронавируса стали шесть человек

Болезнь могли привезти в страну рабочие из Китая.

В Иране жертвами коронавируса стали шесть человек
Фото: EPA/UPG

В Иране в результате инфицирования коронавирусом COVID-19 умерли шесть человек, а всего зарегистрировано 28 случаев. Инфекция попала в пять из 31 провинции.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Министерство здравоохранения сообщило, что из десяти недавно зарегистрированных случаев два - в Тегеране, восемь в городе Кум, в 120-ти километрах южнее Тегерана. По распоряжению местных медицинских учреждений, в Куме временно запрещено проводить религиозные собрания.

Представитель министерства здравоохранения Ирана заявил 21 февраля, что, по всей вероятности, вирус был завезен в Кум рабочими из Китая, которые периодически выезжают в Китай и возвращаются в Иран. Китайские специалисты занимаются в Куме строительством солнечной электростанции.

Напомним, что в Китае, где находится первичный очаг к распространения инфекции, от нее умерли более 2300 человек. Еще один очаг распространения вируса появился в Южной Корее, где за февраль число инфицированных значительно выросло и в общей сложности составило 346.

В Италии в субботу, 22 февраля, объявили о первых двух жертвах инфекции. Это двое пожилых людей, жившие в разных городах на севере Италии. Десяткам тысячам жителей северных регионов Италии местные власти рекомендовали не выходить из своих домов. Закрыты школы и магазины.

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