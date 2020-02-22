В Италии за сутки от коронавируса умерли двое людей (обновлено)

В Италии зафиксирована первая смерть от коронавируса COVID-19 и второй смертельный случай в Европе. Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на губернатора региона Венето.

78-летний житель региона находился в больнице города Падуя около десяти дней. Он скончался вечером пятницы, 21 февраля.

Также сообщается, что 67-летняя супруга погибшего находится в больнице с высокой температурой.

Обновления. В Италии зафиксировали еще одну смерть от коронавируса. По информации издания Ansa, умерла женщина в Ломбардии.

Количество больных в стране возросло до 29 человек, из них - 27 в Ломбардии, двое - в Венето (один из них - 67-летний мужчина из города Доло).

Издание также пишет, что пока неизвестно каким образом заразился умерший от коронавируса 78-летний житель региона Венето. Поскольку он не был в Китае и не контактировал с людьми из Азии.

Отмечается, что около сотни человек, которые контактировали с инфицированными, прошли тест на коронавирус и ждут результатов.

Напомним, первую смерть от коронавируса в Европе зафиксировали в середине февраля во Франции. Умершим оказался турист из Китая, у которого обнаружили заболевание.

Ранее сообщалось, что в Италии за день подтвердили 16 новых случаев коронавируса. В связи с этим режим обязательного карантина введен для 250 человек, изолированы 10 населенных пунктов.

Первые случаи заражения коронавирусом в Италии зафиксировали в январе. Власти сразу же приостановили авиасообщение с Китаем, который стал эпицентром распространения Covid-2019.