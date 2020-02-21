​Генсек НАТО: новые российские ракеты "могут достичь европейских городов" и их "легко спрятать"

Столтенберг не видит необходимости в создании новых защитных структур за пределами Альянса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что североатлантический альянс видит угрозу со стороны новейших российских вооружений.

Об этом он рассказал в интервью журналу Der Spiegel, передает Deutsche Welle.

"Новые российские ракеты очень опасны", - отметил Столтенберг. По его словам, они "мобильны, их легко спрятать", и они "могут достичь европейских городов" в течение очень короткого времени после запуска.

Генсек уверен, что данные характеристики не только снижают порог применения ядерного оружия, но также увеличивает риск возможного недопонимания.

Ранее Столтенберг уже предупреждал, что страны Альянса начали вкладывать средства в разработку систем обороны против новейших российских ракет, включая ракетный комплекс с крылатой ракетой большой дальности наземного базирования 9М729 (по классификации НАТО - SSC-8) и гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард".

При этом он предупредил, что НАТО не будет отвечать на российское высокотехнологичное оружие размещением в Европе новых ракет с ядерным зарядом.

"У нас уже есть ядерная защита в Европе - ее обеспечивает НАТО", - пояснил Столтенберг. Он добавил, что не видит необходимости в создании новых структур за пределами альянса. "Важно, чтобы НАТО как многонациональная организация занималась вопросами ядерного сдерживания. Ядерное оружие - это серьезная проблема", - отметил он.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейцев "не быть зрителями" в новой гонке вооружений. Президент сообщил, что намерен предложить европейским партнерам участие в военных учениях французских вооруженных сил, связанных с отражением ядерной угрозы. Вместе с тем, по его словам, Париж не намерен делить с другими странами свой ядерный арсенал.

Ранее президент США Дональд Трам заявил, что Россия хочет заключить договор о контроле над вооружением и ядерным оружием.