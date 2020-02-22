Зеленский отправил в Новые Санжары секретаря СНБО

Ранее там прошли протесты против размещения эвакуированных из Уханя.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов вылетел в поселок Новые Санжары, где протестовали против размещения эвакуированных из Уханя. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Утром 22 февраля Данилов вылетел в Новые Санжары по поручению президента Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Данилов подробно ознакомится с ситуацией, сложившейся вокруг размещения эвакуированных из Китая украинцев в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары".

Напомним, в четверг 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированные из китайского Уханя из-за эпидемии коронавируса, прибыли в Украину. Их решили разместить на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

В ночь на 20 февраля местные жители протестовали из-за размещения эвакуированных граждан. Правоохранители очистили дорогу к санаторию от митингующих, но они не прекратили им препятствовать. Столкновения продолжились, автобусы с эвакуированными забросали камнями. В результате полиция задержала 24 протестующих, но утром отпустила всех, кроме одного человека. Его задержали на 72 часа.

В ходе столкновений в Новых Санжарах пострадали девять полицейских и гражданский. Полиция начала два уголовных производства по факту беспорядков.

Зеленский признал события в Новых Санжарах спланированными и пообещал наказать виновных.