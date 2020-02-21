Президент Владимир Зеленский заявил, что беспорядки в Новых Санжарах были спланированы и пообещал наказать виновных.

Об этом говорится в его обращении, обнародованном в пятницу вечером.

"Я понимаю, что у некоторой части местных жителей возникла обеспокоенность. Мы знаем, что кое-кто сознательно и умышленно сеял среди людей панику, а потом подстрекал к этой дикости. Заказчики и организаторы понесут ответственность", - сказал Зеленский.

По его словам, лица многих провокаторов попали на камеры журналистов.

"Это известные миру вирусологи в спортивных костюмах. Раньше они уже были замечены как уважаемые аграрии, которые выступают против рынка земли. Всем режиссерам-постановщикам этого погорелого театра, который, наверное, готовится к новым представлениям, я хочу сказать следующее: есть моменты, когда нет интереса власти или оппозиции, есть интересы Украины. В такие моменты есть нужны не фейковая, а настоящая солидарность. В такие времена победы и поражения общие. И ответственность общая. Для кого-то - политическая, для кого-то - уголовная", - сказал он.

Зеленский сказал, что "времена, когда можно зарабатывать политические баллы ценой общественного порядка и национальной безопасности, закончились".

Напомним, в четверг 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированные из китайского Уханя из-за эпидемии коронавируса, прибыли в Украину. Их решили разместить на карантин в медцентре Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

В ночи 20 февраля местные жители протестовали из-за размещения эвакуированных граждан. После 18:00 правоохранители очистили дорогу к санаторию от митингующих, но они не прекратили им препятствовать. Столкновения продолжились, автобусы с эвакуированными забросали камнями. В результате полиция задержала 24 протестующих, но утром отпустила всех, кроме одного человека. Его задержали на 72 часа.