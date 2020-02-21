Лутковская рассказала, как Зеленский принимал решение выдать экс-"беркутовцев"

Бывшая глава подгруппы по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская рассказала, что президенту Владимиру Зеленскому было нелегко принять решение об обмене бывших сотрудников спецподразделения "Беркут".

"Это было очень сложное политическое решение. Ему было очень трудно его принять, но тем не менее он его принял и процедура состоялась", - рассказала Лутковская в интервью LB.ua.

Валерия Лутковская напомнила, что в декабре 2017 года экс-президент Петр Порошенко отказался отдать экс-"беркутовцев" на обмен. По ее словам, также мог поступить и Зеленский.

"Президент, возможно, и сомневался, надо ли это делать. На его глазах был пример президента Порошенко, который сказал:"нет, "Беркут" не идет на обмен". Соответственно, мы не забрали спецназовцев. Теоретически можно было опять же пойти тем же путем. Когда ему рассказывали (я в том числе) о тех ребят, которых мы будем забирать, я увидела, как в его глазах принимается решение. Он сказал: "Все, мы забираем этих ребят, мы должны их забрать". Я ему очень благодарна за это, потому что мы ничего не сделали бы, если бы не было бы политической воли", - отметила Лутковская.

Напомним, 29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и так называемыми "ДНР" и "ЛНР". Из плена боевиков вернулись 76 украинских.

В рамках обмена Украине, в частности, передала бывших "беркутовцев", обвиняемых в расстрелах на Институтской.

В мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине заявили, что освобождение бывших бойцов "Беркута", которых подозревают в причастности к убийству более 40 протестующих 20 февраля 2014, осложнит рассмотрение дел Майдана.