"Укрзализныця" прокомментировала травму пассажирки поезда "Киев - Бердянск"
"Укрзализныця" прокомментировала травму пассажирки поезда "Киев - Бердянск"
Эвакуированных из Китая разместят в медцентре "Новые Санжары"
Эвакуированных из Китая разместят в медцентре "Новые Санжары"
"ЛНР" рассчиталась с Украиной за воду 58 тоннами копеек
"ЛНР" рассчиталась с Украиной за воду 58 тоннами копеек
Ірина Венедіктова: "Не красти, не брехати, не відступати". Ось - завдання. Ми його й виконуємо»
Ірина Венедіктова: "Не красти, не брехати, не відступати". Ось - завдання. Ми його й виконуємо»
Самолет из Уханя приземлился в Борисполе на дозаправку и отправится в Харьков
Самолет из Уханя приземлился в Борисполе на дозаправку и отправится в Харьков
​В Новых Санжарах перекрыли дорогу из-за эвакуированных из Уханя, есть задержанные
​В Новых Санжарах перекрыли дорогу из-за эвакуированных из Уханя, есть задержанные
Больница в Мироновке согласилась принять украинцев из Китая на карантин, - СМИ
Больница в Мироновке согласилась принять украинцев из Китая на карантин, - СМИ
Путин – не Милошевич. Да и Украина – не Хорватия
Путин – не Милошевич. Да и Украина – не Хорватия
В Новые Санжары приехали автобусы с эвакуированными из Китая (обновлено)
В Новые Санжары приехали автобусы с эвакуированными из Китая (обновлено)
ГлавнаяПолитика

НАБУ предъявило подозрение главе райсуда в Ровенской области

Судье вменяют неоднократное получение взяток.

НАБУ предъявило подозрение главе райсуда в Ровенской области
Фото: vl.rv.court.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро 20 февраля сообщило о подозрение главе одного из районных судов в Ровенской области.

Об этом говорится на сайте НАБУ.

Главе суда вменяют неоднократное получение взяток через посредника.

По данным следствия, судья просил деньги за принятие решений в интересах заинтересовенных лиц или за влияние на других судей. Речь шла о разнообразных делах, которые были на рассмотрении суда: от административных взысканиях за пьяное вождение до возвращения арестованного имущества.

Главе суда и его посреднику вменяют ч.3 ст.368 (получение взятки), ч.2 ст.369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса.

Имя судьи в сообщении не названо, но известно, что 12 февраля НАБУ проводило обыски во Владимирецком районном суде. Его председатель - судья Леонид Закревский.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также