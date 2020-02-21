НАБУ предъявило подозрение главе райсуда в Ровенской области

Национальное антикоррупционное бюро 20 февраля сообщило о подозрение главе одного из районных судов в Ровенской области.

Об этом говорится на сайте НАБУ.

Главе суда вменяют неоднократное получение взяток через посредника.

По данным следствия, судья просил деньги за принятие решений в интересах заинтересовенных лиц или за влияние на других судей. Речь шла о разнообразных делах, которые были на рассмотрении суда: от административных взысканиях за пьяное вождение до возвращения арестованного имущества.

Главе суда и его посреднику вменяют ч.3 ст.368 (получение взятки), ч.2 ст.369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса.

Имя судьи в сообщении не названо, но известно, что 12 февраля НАБУ проводило обыски во Владимирецком районном суде. Его председатель - судья Леонид Закревский.