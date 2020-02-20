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В МИД Украины заявили, что санкции против РФ удастся сохранить до деоккупации Крыма

"Ни одна страна мира не признала правомерности действий Российской Федерации". 

В МИД Украины заявили, что санкции против РФ удастся сохранить до деоккупации Крыма
Фото: 24 канал

В Министерстве иностранных дел Украины высказали убеждение, что мировые санкции против России удастся сохранить до деоккупации Крыма. Такую точку зрения выразил директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев, пишет "Крым.Реалии"

"Ни одна страна мира не признала правомерности действий Российской Федерации. Большинство осудило российскую агрессию. Наши партнеры в Европейском Cоюзе, в "семерке", в "двадцатке" ввели санкции против России за агрессию, за начало оккупации Крыма и Донбасса. И эти санкции будут продолжаться. Хотя это достаточно сложная задача для украинских дипломатов, но они продлятся, пока Крым не будет деоккупирован", – заявил он. 

Круглый стол, на котором обсуждались механизмы деоккупации полуострова, прошел в шестую годовщину с начала оккупации Крыма. 

В МИД Украины также подчеркнули, что Россия продолжает притеснять крымских татар и украинцев на оккупированной территории. 

Напомним, в конце января 2020 Канада расширила санкции против России из-за Крыма. Она ввела санкции против шести лиц, причастных к незаконным выборам в оккупированном Крыму. 

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