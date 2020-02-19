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Минкульт объявил конкурс на главу телеканала для оккупированных территорий

"Мы гнали, как только возможно, чтобы это быстро объявить".

Минкульт объявил конкурс на главу телеканала для оккупированных территорий
Фото: Макс Левин

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский подписал распоряжение об объявлении конкурса на должность руководителя украинского телеканала, который будет вещать на оккупированных территориях.

Об этом он заявил в эфире hromadske.

"Сегодня я подписал (распоряжение об объявлении конкурса - ред.), будет объявлен. Не был объявлен из-за бюрократических процедур - объединялось министерство", - сказал министр.

Бородянский уточнил, что объединенное министерство появилось только с 1 января 2020 года.

"Мы гнали, как только возможно, чтобы это быстро объявить. Сегодня будет объявлен конкурс", - добавил он.

Напомним, 12 января телеканал иновещания Украины UATV прекратил вещание англоязычной, арабской и крымскотатарской редакций, с 13 января программы выходят в записи. Планировалось, что 15 февраля вместо UATV должен начать вещание новый государственный развлекательно-информационный канал для временно оккупированных территорий, который будет вещать на украинском и русском языках и показывать развлекательный контент и собственные новости.

Позже министр Владимир Бородянский сообщил, что новый канал начнет вещание 1 марта 2020 года. Его бюджет будет превышать 400 млн гривен.

Консультантами канала для оккупированных территорий стали ведущие "112 Украина" Владимир Полуев и Анна Степанец.

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