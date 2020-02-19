Вятрович призвал Раду принять заявления по политической оценке Революции Достоинства

Экс-глава Украинского института национальной памяти, депутат Владимир Вятрович считает, что руководство парламента должно созвать внеочередную сессию для принятия заявления о Революцию Достоинства, а не идти на поводу у "пятой колонны" Кремля.

Об этом он заявил в кулуарах парламента, сообщается на сайте "Европейской солидарности".

Вятрович подчеркнул, что попытки навязать Украине российские тезисы о Евромайдане как "государственном перевороте" являются недопустимыми.

"Завтра очень важный день, и обидно, что пока руководство парламента не отреагировало на нашу инициативу. Суть ее заключается в том, чтобы созвать внеочередную сессию и принять текст заявления по политической оценке Революции Достоинства. Авторами этого текста являются ряд депутатов из разных политических фракций, кроме «Оппозиционной платформы - За жизнь». И я - один из них", - сказал депутат.

Он также заявил, что сейчас в СМИ активизируется информационная кампания по дискредитации Революции Достоинства и ее участников, поэтому парламент должен четко заявить о своей однозначной позиции.

"Считаю, что сейчас она крайне важна, потому что сейчас мы являемся свидетелями развертывания информационной кампании против Майдана, публикации о ложных Героях Небесной Сотни, о том, что что якобы майдановцы убивали невинных милиционеров", - пояснил Вятрович.

Он обратил внимание на то, что пророссийские политсилы стремятся переписать историю событий на Майдане в выгодном для агрессора контексте.

"Зарегистрированный абсолютно скандальный законопроект Кивой (нардеп Илья Кива ОПЗЖ, - ред.), который заключается в том, чтобы гарантировать социальную защиту для представителей правоохранительных органов, участвовавших в событиях на Майдане, в частности - "Беркута". Это все, к сожалению, свидетельствует о четком намерении некоторых политсил в Украине сделать разворот по Майдану так, как эти события интерпретирует Россия", - сказал Вятрович.

"Для России - это крайне важно, потому что это абсолютно вписывается в ее общую концепцию, что якобы в Украине продолжается гражданская война, которая началась еще со времен Майдана. Нам крайне важно остановить этот разворот, потому что он будет иметь огромное негативное влияние на внутриполитическую и внешнеполитическую ситуацию", - добавил он.

Напомним, депутат Рады Максим Бужанский из "Слуги народа" в среду отказался встать во время минуты молчания, которую объявила вице-спикер Елена Кондратюк в память о погибших на Майдане.