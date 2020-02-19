FT: Ахметов пытается стать союзником Зеленского

Телеканалы олигарха начали "очень хорошо" относиться к президенту.

Олигарх Ринат Ахметов пытается потеснить Игоря Коломойского в борьбе за влияние на президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом говорится в материале Financial Times.

Издание отмечает, что отношения Зеленского и Коломойского осложняет ситуация вокруг Приватбанка. "Спор из-за банка, который ранее принадлежал господину Коломойскому, теперь делает его скорее проблемой для президента, а следовательно предоставляет господину Ахметову больше влияния", - говорится в материале.

Еще один фактор, играющий против Коломойского, - его призывы разорвать отношения с Международным валютным фондом в то время, когда Зеленский договаривается о новой кредитной программе.

На этом фоне телеканалы Ахметова "Украина" и "Украина 24" в последнее время начали положительно освещать работу президента. Один из представителей окружения Зеленского описал их отношение как "очень хорошее к нам".

Издание отмечает, что Ахметов также "незаменим" для Зеленского в вопросе решения конфликта на Донбассе.

"Если Украина восстановит контроль, способность господина Ахметова гарантировать работу тысячам людей - или оставить их без работы - делает его ключевой фигурой в вопросе мирного урегулирования", - говорится в публикации.

FT также напоминает, что в 2006-2012 годах Ахметов был депутатом Верховной Рады и поддерживал бывшего президента Виктора Януковича. Но после Революции Достоинства в 2014 году он быстро отмежевался от Януковича и принял проукраинскую позицию.