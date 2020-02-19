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В ООН назвали число гражданских, пострадавших от военных действий на Донбассе в 2019

Около 35% жителей Донбасса пострадали от мин.

В ООН назвали число гражданских, пострадавших от военных действий на Донбассе в 2019
Розмари Дикарло
Фото: news.un.org

От военных действий на Донбассе в течение 2019 года пострадали 167 гражданских.

Об этом заявила заместитель Генсека ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло, передает РБК-Украина.

На заседании Совета безопасности ООН 18 февраля, где обсуждается вопрос наступления боевиков, она привела данные последнего доклада миссии ООН по правам человека в Украине от 12 декабря 2019 года.

"Вооруженный конфликт на востоке Украины по прежнему ведет к гибели людей и ранениям, серьезно ограничивает свободу передвижения и пагубно сказывается на базовых правах человека... В 2019 зафиксировано 167 пострадавших среди гражданского населения: 27 погибших и 140 раненых", - заявила Дикарло.

По ее словам, 63% граждан на Донбасе пострадали в результате обстрелов из стрелкового оружия.

"И 35% пострадали по причине мин и взрывоопасных пережитков войны", - добавила она.

Как известно, утром 18 февраля вооруженные формирования РФ атаковали украинские позиции. Под огневым прикрытием российские боевики перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку прорваться через линию разграничения.

В ходе боевых действий один военнослужащий погиб, трое ранены и двое контужены. Бой продлился около пяти часов.

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