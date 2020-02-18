В районе Золотого произошел интенсивный бой, погиб один военный, ранены четверо (обновлено)

Утром во вторник в районе населенного пункта Золотое Луганской области неожиданно начались активные боевые действия.

Об этом, в частности, сообщил в фейсбуке депутат Лисичанского горсовета Виталий Шведов.

По его информации, наемники РФ применили запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение.

"Где-то с 5:00 утра идет интенсивный бой, район Золотого (шахта Родина), Орехово и Новотошковки. Обстрелы слышны и в Лисичанске. Накрывают квадраты так, как в 2015 году, калибр 120 и выше. Пули долетают до Золотого, в Новотошковское попадания в жилой массив, разрушено жилье. Вот такое разведение и режим тишины, и для ВСУ миротворческая команда "наблюдать, а не отвечать". Где ОБСЕ, где все остальные, где "доблестные полководцы" от мира?" - написал Шведов.

Журналист и военный эксперт Юрий Бутусов сообщил в фейсбуке, что боевики атаковали украинские опорные пункты в районе Золотого сегодня в 5 утра. По его информации, начался тяжелый бой с применением всех видов оружия, включая артиллерию калибра 152 мм, минометы 120 мм.

"Противник накрывает боевые порядки 72-й и 93-й механизированных бригад в районе участка разведения Золотое-Орехово-Новотошковка. На одном из опорных пунктов идет ближний бой с российской штурмовой группой. Наша артиллерия ведет ответный огонь, подтягиваются резервы. Таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года", - написал Бутусов.

В пресс-центре штаба операции Объединенных сил официально подтвердил, что оккупационные войска атаковали позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, хутор Вильный.

Боевики использовали запрещенное минскими договоренностями вооружение - в частности, минометы калибра 120 мм. Также стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения. По состоянию на сейчас идет бой. К сожалению, в результате вражеских обстрелов украинские защитники понесли потери", - сообщили в штабе.

"Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, дают адекватный ответ вооруженным формированием Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

В 10:17 в пресс-центре ООС сообщили, что бой закончился.

"Подразделения Объединенных сил предоставили адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Среди украинских защитников, к сожалению, один погибший, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь. У врага один погибший, пять тяжело раненых. Противник запросил режим тишины. Позиции украинских защитников не потеряны", - сказано в сообщении.

Военные заявили о готовности в случае необходимости направить на передовую резервные силы.

Напомним, 29 октября 2019 года Украина начала отвод войск в районе Золотого, несмотря на то, что ежедневным обстрелы со стороны боевиков продолжались. 1 ноября Украина объявила о завершении разведения сил.

Тем не менее, контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Золотое" долгое время не могли открыть из-за отсутствия договоренности с представителями ОРДЛО. В октябре 2019 года договоренность была достигнута. А по состоянию на 1 февраля 2020 года Украина подтвердила готовность открыть КПВВ "Золотое".