Красный Крест передал в ОРДЛО более 100 тонн гуманитарной помощи

Через КПВВ "Новотроицкое" проследовали пять грузовиков с продуктами.

Международный комитет Красного Креста направил через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины пять грузовиков с гуманитарной помощью.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины последовали 5 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлено продуктовые наборы общим весом 100 тонн", - говорится в сообщении.

Напомним, в декабре прошлого года министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщал, что представители Международного комитета Красного Креста впервые смогут получить доступ на оккупированную территорию Донбасса.

21 января 2020 года Красный Крест направил в ОРДЛО более 100 тонн гумпомощи.