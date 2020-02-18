Красный Крест передал в ОРДЛО более 100 тонн гуманитарной помощи

Международный комитет Красного Креста направил через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины пять грузовиков с гуманитарной помощью.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины последовали 5 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлено продуктовые наборы общим весом 100 тонн", - говорится в сообщении.
Напомним, в декабре прошлого года министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщал, что представители Международного комитета Красного Креста впервые смогут получить доступ на оккупированную территорию Донбасса.
21 января 2020 года Красный Крест направил в ОРДЛО более 100 тонн гумпомощи.