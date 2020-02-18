В Киеве на станции метро "Майдан Незалежности" начали ремонтировать эскалаторы

Со вторника, 18 февраля, на станции Киевского метрополитена "Майдан Незалежности" начались работы по ремонту эскалаторов (все четыре очереди).

Об этом сообщается на сайте Киевской городской госадминистрации.

Отмечается, что ремонт продлится до февраля 2021 года.

В КП "Киевский метрополитен" предупреждают, что в часы пик возможные задержки и скопление людей из-за нагрузки на остальные эскалаторы.

"В столичном метрополитене просят прощения за неудобства и уверяют, что сделают все возможное для ускорения работ", - отмечается в сообщении.

В КГГА также напомнили, что продолжается капитальный ремонт эскалаторов на станции "Золотые ворота". Поэтому утром в рабочие дни с 8:10 до 9:20 станцию закрывают на вход, а два рабочих эскалатора поднимают пассажиров на выход. В остальное время станция работает в обычном режиме. Пересадочный узел "Золотые ворота" - "Театральная" работает в обычном режиме.

Всего в киевском метрополитене работают 122 эскалатора. Плановые капитальные ремонты (когда эскалатор полностью разбирается, перебирается, проводится замена изношенных запчастей и т.д.) проводятся ориентировочно раз в 6-10 лет после пробега 150 тыс. км.

Напомним, в октябре 2018 года в Киеве также ремонтировали эскалаторы на станции "Арсенальная". Ранее метрополитен решил на две недели закрывать на вход станцию "Политехнический институт" из-за ремонта эскалатора, но работы удалось завершить за одну неделю.