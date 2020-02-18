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В Киеве на станции метро "Майдан Незалежности" начали ремонтировать эскалаторы

Работы продлятся до февраля 2021 года.

В Киеве на станции метро "Майдан Незалежности" начали ремонтировать эскалаторы
Архивное фото
Фото: metro.kiev.ua

Со вторника, 18 февраля, на станции Киевского метрополитена "Майдан Незалежности" начались работы по ремонту эскалаторов (все четыре очереди).

Об этом сообщается на сайте Киевской городской госадминистрации.

Отмечается, что ремонт продлится до февраля 2021 года.

В КП "Киевский метрополитен" предупреждают, что в часы пик возможные задержки и скопление людей из-за нагрузки на остальные эскалаторы.

"В столичном метрополитене просят прощения за неудобства и уверяют, что сделают все возможное для ускорения работ", - отмечается в сообщении.

В КГГА также напомнили, что продолжается капитальный ремонт эскалаторов на станции "Золотые ворота". Поэтому утром в рабочие дни с 8:10 до 9:20 станцию закрывают на вход, а два рабочих эскалатора поднимают пассажиров на выход. В остальное время станция работает в обычном режиме. Пересадочный узел "Золотые ворота" - "Театральная" работает в обычном режиме.

Всего в киевском метрополитене работают 122 эскалатора. Плановые капитальные ремонты (когда эскалатор полностью разбирается, перебирается, проводится замена изношенных запчастей и т.д.) проводятся ориентировочно раз в 6-10 лет после пробега 150 тыс. км.

Напомним, в октябре 2018 года в Киеве также ремонтировали эскалаторы на станции "Арсенальная". Ранее метрополитен решил на две недели закрывать на вход станцию "Политехнический институт" из-за ремонта эскалатора, но работы удалось завершить за одну неделю.

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