Помешать ей удалось маме мальчика и другим пассажирам.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве на станции метро "Лукьяновская" женщина пыталась украсть чужого ребенка. Она схватила 5-летнего мальчика и потянула его за собой, но мать и другие пассажиры ей помешали.

Как сообщили на странице полиции Киева в Facebook, злоумышленницей оказалась 32-летняя уроженка Хмельницкой области.

Правоохранители задержали женщину в момент, когда она попыталась сбежать с места происшествия.

"Женщину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса. Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 146 (покушение на похищение человека). Ей грозит до пяти лет лишения воли", – сообщил начальник управления полиции в метро Киева Михаил Никонов.

Напомним, в октябре 2019 в Коцюбинском женщина похитила младенца. Накануне похитительница связалась с матерью ребенка по "Вайберу", ее контакты нашла в группе помощи мамам. Утром 23 октября она приехала познакомиться, после чего они пошли вместе с ребенком на почту.

Мама доверчиво оставила малыша женщине и зашла на почту, а когда вышла - женщины с малышом не оказалось.