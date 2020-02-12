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Во Львове оперуполномоченного сектора борьбы с наркооборотом задержали за сбыт наркотиков

Также подозревается еще один правоохранитель. 

Во Львове оперуполномоченного сектора борьбы с наркооборотом задержали за сбыт наркотиков
Фото: dbr.gov.ua

Во Львове оперуполномоченного сектора борьбы с незаконным оборотом наркотиков и замначальника одного из отделений полиции ГУ НП во Львовской области задержали за сбыт наркотических веществ.

По предварительной информации, полицейские вынуждали гражданина взять у них наркотики и передать их другим наркозависимым, сообщили в пресс-службе ГБР

"Правоохранители сбывали наркотики ранее судимым лицам и наркозависимым с целью дальнейшего вымогательства от них неправомерного вознаграждения за непривлечение к ответственности", – говорится в сообщении. 

Правоохранителей подозревают по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, им грозит от 6 до 10 лет лишения воли. 

Напомним, в октябре в Житомирской области задержали начальника одного из секторов управления противодействия наркопреступности по подозрению в распространении наркотиков.

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