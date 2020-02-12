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Правительство дополнительно направило 2,2 млрд грн на зарплаты учителям

Решение никак не повлияет на учителей, которым и до этого выплачивали все надбавки и премии.

Правительство дополнительно направило 2,2 млрд грн на зарплаты учителям
Фото: dv-gazeta.info

Правительство Украины дополнительно направило 2,2 млрд гривен для выплаты зарплат учителям. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки.

"Выплата средств педагогам впервые будет осуществляться из расчета реального количества учеников, а не по прошлогодним данным. Это решение было принято сегодня на заседании Кабмина", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в связи с увеличением финансирования бюджеты городов областного значения увеличатся на 933,6 млн грн, районные бюджеты увеличатся на 588,4 млн грн, бюджеты объединенных территориальных громад - на 712,3 млн грн.

«Хочу подчеркнуть, что это решение никак не повлияет на учителей, которым городские власти и до этого выплачивали все надбавки и премии. К таким городам, например, относится Киев. Вместе с тем, мы намерены изменить подход к выплате зарплаты учителям, увеличив базовую ставку», - добавила министр образования и науки Анна Новосад.

Напомним, благодаря привязке зарплаты учителей к количеству учеников, правительство хочет избежать ситуации, когда школам, в которых учится много детей, выдают на обеспечение образовательного процесса меньше денег, чем нужно.

В декабре сообщалось, что правительство отменило постановление про минимальную зарплату учителей в размере 3 прожиточных минимумов.

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