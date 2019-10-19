Учителя из-за долгов по зарплате перекрыли международную трассу в Житомирской области

Учителя из Лугинского района Житомирской области перекрыли международную трассу Киев-Ковель-Ягодин, чтобы привлечь внимание к задолженности по зарплате. Об этом 19 октября сообщили в полиции области.

"Около 100 участников акции протеста, учителя учебных заведений Лугинского района, двигались по пешеходному переходу, привлекая таким образом внимание уполномоченных должностных лиц к проблеме с выплатой заработной платы", - рассказали в полиции.

Акция длилась два часа, движение транспорта восстановили около 12:00.

Местное издание "Житомир.Инфо" пишет, что учителям не выплачивают зарплату с июля 2019 года.

По информации руководителя финансового департамента Житомирского облсовета Леонида Минича, по состоянию на август, на зарплаты педагогов в области не хватало почти 60 млн гривен.

Напомним, во время избирательной кампании на выборах президента Украины в команде Владимира Зеленского заявляли о повышении зарплат учителей до 4 тыс. долларов. Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявляла, что не может обещать повышения зарплаты для педагогов в 2019 году, так как Украине придется выплачивать долги по заимствованиям