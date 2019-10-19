Боевики 21 раз открывали огонь на Донбассе в пятницу, без потерь

Противник стрелял из минометов, стрелкового оружия и гранатометов.

В пятницу, 18 октября, боевики на Донбассе 21 раз нарушили режим прекращения огня.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, стрелкового оружия и гранатометов различных систем", - говорится в утренней сводке штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов: четыре раза у Водяного на Приазовье, неподалеку Новотроицкого, Талаковки, дважды неподалеку Авдеевки, в районе Березового, Красногоровки, Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 10 обстрелов: дважды у Новолуганского, трижды неподалеку Луганского, два раза вблизи Золотого-4, в районе Крымского, Новотошковского, Троицкого.

За минувшие сутки в результате обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

С начала субботы вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Оккупанты трижды стреляли вблизи Золотого, а также в районе Зайцевого.

Напомним, 17 октября в результате подрыва на взрывном устройстве был ранен один военный, а еще один получил взрывную травму во время выполнения инженерных работ.