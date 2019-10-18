Предстоятель поместной церкви встретился с украинскими дипломатами в Нью-Йорке.

Глава Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний 18 октября начал визит в Соединенные Штаты Америки.

"В Нью-Йорке с нашей делегацией посетили мемориальный комплекс и музей, посвященный жертвам трагедии 11 сентября 2001 года, среди которых было и 12 украинцев. Вечная память погибшим!" - написал глава церкви в Twitter.

Розпочався мій перший, як Предстоятеля ПЦУ, візит до Сполучених Штатів Америки. В Нью-Йорку з нашою делегацією відвідали меморіальний комплекс та музей, присвячений жертвам трагедії 11 вересня 2001 р., серед яких було і 12 українців. Вічна пам’ять загиблим! pic.twitter.com/T97SBQq6rd — Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) October 18, 2019

Официальные мероприятия в США предстоятель ПЦУ начал со встречи с постоянным представителем Украины при ООН Владимиром Ельченко и Генеральным консулом Украины в Нью-Йорке Алексеем Голубовым.

"Украинские дипломаты заверили: будут всесторонне способствовать инициативам нашей Церкви на международном уровне", - сообщил глава поместной православной украинской церкви.

Офіційні заходи в США розпочав із зустрічі з Володимиром Єльченком, Постійним представником України при ООН, та Олексієм Голубовим, Генеральним консулом України в Нью-Йорку. Українські дипломати запевнили: всебічно сприятимуть ініціативам нашої Церкви на міжнародному рівні. pic.twitter.com/58vabQbP65 — Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) October 18, 2019

Напомним, 12 октября внеочередной собор Элладской православной церкви решил признать Православную церковь Украины.

Из-за признания ПЦУ РПЦ решила разорвать отношения с Греческой церковью.