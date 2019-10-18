Дело МН-17: Кремль атакует Украину
Дело МН-17: Кремль атакует Украину
​Умер американский боксер, который впал в кому после нокаута в андеркарте боя Усика
​Умер американский боксер, который впал в кому после нокаута в андеркарте боя Усика
Рада утвердила новую систему званий без прапорщиков и мичманов
Рада утвердила новую систему званий без прапорщиков и мичманов
Єгор Стадний: "Університети будуть обирати ректорів, але з-поміж тих кандидатур, які запропонує Міністерство освіти"
Єгор Стадний: "Університети будуть обирати ректорів, але з-поміж тих кандидатур, які запропонує Міністерство освіти"
"Шифр Разумкова", або Як управляють голосуванням "слуг"
"Шифр Разумкова", або Як управляють голосуванням "слуг"
British American Tobacco остановила фабрику в Прилуках
British American Tobacco остановила фабрику в Прилуках
Аграрный комитет за 10 минут поддержал законопроект о продаже земли
Аграрный комитет за 10 минут поддержал законопроект о продаже земли
Экс-нардепа Кононенко временно задержали в "Борисполе" по запросу НАБУ (обновлено)
Экс-нардепа Кононенко временно задержали в "Борисполе" по запросу НАБУ (обновлено)
Гладковский задержан НАБУ перед вылетом за границу (обновлено)
Гладковский задержан НАБУ перед вылетом за границу (обновлено)
ГлавнаяОбществоНаука и религия

Глава ПЦУ Епифаний начал визит в США

Предстоятель поместной церкви встретился с украинскими дипломатами в Нью-Йорке.

Глава Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний 18 октября начал визит в Соединенные Штаты Америки.

"В Нью-Йорке с нашей делегацией посетили мемориальный комплекс и музей, посвященный жертвам трагедии 11 сентября 2001 года, среди которых было и 12 украинцев. Вечная память погибшим!" - написал глава церкви в Twitter.

Официальные мероприятия в США предстоятель ПЦУ начал со встречи с постоянным представителем Украины при ООН Владимиром Ельченко и Генеральным консулом Украины в Нью-Йорке Алексеем Голубовым.

"Украинские дипломаты заверили: будут всесторонне способствовать инициативам нашей Церкви на международном уровне", - сообщил глава поместной православной украинской церкви.

Напомним, 12 октября внеочередной собор Элладской православной церкви решил признать Православную церковь Украины.

Из-за признания ПЦУ РПЦ решила разорвать отношения с Греческой церковью.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также