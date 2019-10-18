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Киевский метрополитен вводит новые правила: запрещено петь и обнажаться

Проект новых правил разработал городской совет.

Киевский метрополитен вводит новые правила: запрещено петь и обнажаться
Фото: facebook/КП Київський метрополітен

Киевский городской совет разработал проект новых правил пользования столичным метрополитеном.

Проект решения опубликован на сайте Киевсовета.

Согласно правилам, в метро нельзя будет провозить животных без клеток или контейнеров (кроме собак-поводырей), велосипеды, заходить в грязной одежде, петь и играть на музыкальных инструментах.

Отмечается, что неопрятного пассажира в метро не пустят. Под это понятие, по мнению столичных депутатов, подпадает человек "обнаженный, с обнаженным торсом, в нижнем белье, без обуви, в грязной одежде и в одежде с явно выраженным специфическим и неприятным запахом". Отметим, что в старых правилах был лишь запрет на нахождение в метрополитене без обуви.

Велосипед разрешается провозить исключительно в разобранном виде или в чехле, а также в метро запрещено ездить на самокатах, роликах и скейтах.

Напомним, с 30 октября 2019 года киевское метро планирует полностью отказаться от жетонов. Их уже прекратили использовать в отдельных вестибюлях станций метро "Позняки", "Теремки", "Ипподром", "Нивки" и "Кловская".

Оплатить проезд можно карточкой метро, бесконтактной банковской картой или е-билетом.

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