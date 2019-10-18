Количество обстрелов на Донбассе возросло до 29

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники за прошедшие сутки 29 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских установок калибра 122 мм, разнокалиберных минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил 16 обстрелов: трижды у Водяного на Приазовья – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; 5 раз возле Павлополя – из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, дважды у Талаковки – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды неподалеку от Авдеевки – из минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, в районе Березового – из станковых противотанковых гранатометов; возле Пищевика и Лебединского – из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов; возле Широкино – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел 13 обстрелов: близь Новолуганского – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Луганского – из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; трижды возле Золотого – из минометов калибра 120 и 82 мм и станковых противотанковых гранатометов; трижды возле Новозвановки – из миномета калибра 82 мм; возле Гладосового из минометов калибра 82 мм; дважды в районе Крымского – из вооружения БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; возле Хутора Вольного – из подствольных гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку от Попасной – из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

«За прошлые сутки в результате обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет», -сказано в утренней сводке.

С начала этих суток оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север": неподалеку от Новотошковского – из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, возле Золотого-4 – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, пропавшими без вести на оккупированной части Донбасса считаются 257 человек, кроме того, боевики незаконно удерживают 240 человек.