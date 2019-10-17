По инициативе президента Владимира Зеленского всем 35 украинским пленным, которые были освобождены 7 сентября, приобрели ноутбуки.

Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Людмила Денисова.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

"Сегодня в Офисе Омбудсмена компьютерную технику уже получили Роман Сущенко, Владимир Балух, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов, а ноутбук для Павла Гриба пришел получить его отец", - написала она в фейсбуке.

По словам Денисовой, остальные заберут свои подарки в Офисе омбудсмена в ближайшее время.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен, в рамках которого в Украину вернулись 35 граждан, в том числе 24 моряка, захваченные ФСБ России осенью 2018 года в районе Керченского пролива.

Также в Киев вернулись 11 политзаключенных. Среди освобожденных были Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух и другие.