Рада создала комиссию по расследованию смены собственников NewsOne, "112 Украина" и ZIK

Верховная Рада создала временную следственную комиссию (ВСК) по расследованию законности смены собственников телеканалов NewsOne, "112 Украина" и ZIK.

За принятие проекта постановления №2152 проголосовали 278 депутатов при минимально необходимых 226. Целью комиссии является проверка законности смены владельцев телеканалов и противодействие РФ на информационное пространство Украины.

Ведомство должно будет проверить обстоятельства приобретения, источники поступления средств во время смены собственников этих телеканалов, узнать про людей, которые прямо или косвенно участвовали в смене собственников, их долю на рынке, распространение тезисов, которые угрожают нацбезопасности.

Кроме того, комиссия будет расследовать специальные информационные операции телеканалов, направленные на подрыв обороноспособности, деморализацию личного состава ВС и других военных формирований, провоцирование экстремистских проявлений, обострение и дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов в Украине и других проявлений угрозы информационной безопасности страны.

Комиссия будет работать 6 месяцев, после чего предоставит отчет на заседании Рады.

Главой комиссии назначена депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк, ее заместителем - Александра Устнова из партии "Голос".

Напомним, все три телеканала принадлежат Тарасу Козаку, соратнику главы партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука, который является кумом Путина.

26 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания отказался продлевать лицензию на цифровое вещание телеканалу "112 Украина".

Перед этим, в августе, Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала из-за намерения показать пропагандистский фильм Оливера Стоуна "Нерасказанная история Украины" о "гражданском конфликте на Донбассе". После скандала показ фильма отменили, но проверка состоялась.

2 октября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания подал иск в Окружной административный суд Киева, в котором попросил аннулировать лицензию на вещание NewsOne.

Этот канал известен тем, что летом вокруг него разгорелся большой скандал, поскольку канал собирался проводить двухчасовой телемост с "Россией 1" под названием "Надо поговорить" по примеру телемоста между СССР и США, который провели в 1985 году. На канале "Россия 1" работает известный пропагандист Дмитрий Киселев.

После того, как это вызвало серьезный резонанс в Украине, телемост был отменен.

Телеканал ZIK перешел под контроль Козака в июне этого года. После того, как это стало известно, с телеканала начали уходить журналисты.