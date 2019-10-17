Экс-главу Апелляционного суда Крыма Чернобука отправили под суд

Ему грозит от 12 до 15 лет.

Прокуратура Автономной республики Крым направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука по обвинению в государственной измене.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 12 до 15 лет.

"В ходе досудебного расследования установлено, что Чернобук, будучи гражданином Украины... с целью причинения вреда территориальной целостности Украины и становления и укрепления оккупационной власти, предоставления иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, становления и легитимизации на оккупированной территории судебной системы страны-агрессора, в течение марта 2014 совершал действия направлены во вред суверенитет, территориальной целостности и неприкосновенности Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в марте 2014 года Чернобук публично поддержал аннексию Крыма Россией. С июля 2018 года он находился в розыске и был задержан работниками прокуратуры АР Крым и Службой безопасности Украины 3 ноября 2018 года. Ему заочно было объявлено подозрение в госизмене.

19 июля его объявили в розыск и в начале ноября задержали в Киеве. 10 июня 2019 года Чернобука освободили из-под стражи.