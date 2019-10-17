Во Львове студент попал в больницу с редким вирусом, которым он мог заразиться через приправу

В области эту болезнь последний раз диагностировали 11 лет назад.

Во Львове медики диагностировали у 22-летнего студента редкое заболевание - геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.

Об этом сообщает Zaxid.net.

По словам руководительницы отдела особо опасных инфекций областного лабораторного центра Минздрава Ирины Кулиш, в области эту болезнь последний раз диагностировали 11 лет назад. Всего в Украине с 2010 года было зафиксировано лишь 23 случая заболевания.

"Это заболевание довольно опасно, характеризуется высокой лихорадкой, общей интоксикацией, поражением почек, развитием острой почечной недостаточности и тромбогеморрагических синдромом (нарушение свертывания крови). Заболевания трудно диагностировать ввиду отсутствия диагностикумов для лабораторного подтверждения. Состояние парня было довольно тяжелым, он длительное время находился в реанимационном отделении Львовской областной инфекционной больницы", - рассказала Кулиш.

Молодой человек заболел еще в начале сентября. Он почувствовал общую слабость, боль в горле, насморк, температура повысилась почти до 39 градусов. Болела голова, появился кашель. Сначала он подумал, что подхватил вирус, поэтому шесть дней лечился самостоятельно.

13 сентября он обратился за помощью к врачам областной инфекционной больницы. Его сразу госпитализировали в реанимационное отделение с диагнозом - острое респираторное заболевания, нейротоксикоз.

"18 сентября состояние пациента существенно ухудшилось, возникли нарушения со стороны почек, стадия полиурии. При лабораторном исследовании крови, проведенного в научно-исследовательском институте эпидемиологии и гигиены ЛНМУ им. Галицкого, обнаружили антитела к вирусу Puumala. Тогда и поставили пациенту окончательный диагноз - геморрагическая лихорадка с почечным синдромом", - рассказала Кулиш.

По ее словам, возбудителем этого заболевания является арбовирусы, а источниками могут быть различные дикие мышевидные грызуны, иногда крысы.

Парень рассказал, что в последнее время он не был ни в подвалах, ни в других помещениях, где могли быть грызуны, но часто употреблял в пищу приправы из семян тмина "Зира", которое выращивают в Юго-Восточной Азии. Он покупал приправу на рынке наразвес. Она не была термически обработана и врачи предполагают, что именно она могла быть инфицирована экскрементами грызунов.

Студента выписали из больницы только в начале октября.

Напомним, в августе в Хмельницкой области у 21-летней девушки подтвердили заболевание дифтерией.