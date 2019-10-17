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В Украине возобновили работу 5 судов, где ранее отсутствовали судьи

В Украине осталось 11 неработающих судов.

В Украине возобновили работу 5 судов, где ранее отсутствовали судьи
Фото: Факты

В октябре возобновили работу 5 из 16 местных общих судов, которые ранее не работали из-за отсутствия полномочных судей. Об этом сообщает пресс-центр судебной власти.

Назначение на должности судей местных судов состоялось благодаря указам президента от 7 октября №735/9 и от 17 октября № 760.

На данный момент правосудие восстановлено в Радомышльском районном суде Житомирской области, Онуфриевском районном суде Кировоградской области, Братском районном суде Николаевской области, Каменском районном суде Черкасской области, Новоднестровском городском суде Черновицкой области.

Напомним, 4 октября сообщалось, что еще 123 суда в Украине работают в составе 50% или меньше необходимого. С 2016 года до 26 сентября этого года количество судей сократилась с 7140 до 4957.

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