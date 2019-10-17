​В пятницу в Киеве до +21, без осадков

В столице продолжается "бабье лето".

В пятницу, 18 октября, в Киеве небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер северо-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +19…+21 градус.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +16…+22 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью +4…+9 градусов, днем +11…+16 градусов.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер северо-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +16…+22 градуса.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер северо-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +17…+22 градуса.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер северо-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +2…+8 градусов, днем +16…+22 градуса.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер северо-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +17…+22 градуса.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер северо-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +17…+22 градуса.