В Полтавской области трое мужчин погибли, очищая выгребную яму

В городе Лохвица Полтавской области умерли три мужчины, вычищавшие выгребную яму.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"16 октября в г. Лохвица на территории частного домовладения во время работ по очистке придомовой выгребной ямы погибли три человека мужского пола (предварительно в результате отравления опасными парами)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к извлечению тел из ямы привлекались шесть человек личного состава и одна единица техники.

Напомним, летом прошлого года в Запорожской области двое мужчин погибли в выгребной яме, еще один пострадал.

В Черкассах три человека задохнулись в канализационной яме на территории частного домовладения.