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​В Рубежном полиция на 40 минут перекрывала дорогу, чтобы сопроводить заблудившегося лося в лес

Животное потерялось и ходило по городу.

​В Рубежном полиция на 40 минут перекрывала дорогу, чтобы сопроводить заблудившегося лося в лес
Фото: Полиция Луганской области

На улице города Рубежное в Луганской области заметили молодого лося, который забрел в город. Животное спасли полицейские, которые вернули его в лес.

Об этом сообщила в фейсбуке спикер местной полиции Татьяна Погукай.

"Вот такое лесное чудо, которое занесено в Красную книгу Украины, спасали полицейские в г. Рубежное", - написала она.

По словам Погукай, лосенок ходил по городу. Чтобы его спасти, полицейские на 40 минут вынуждены были перекрыть движение по улице Богдана Хмельницкого чтобы сопроводить зверя в лес.

Отметим, что в начале октября Верховный Суд оставил лося в Красной книге. Кассационная инстанция ВС отказала охотникам в иске к Минэкологии.

Напомним, в апреле в Житомирской области из-за лося произошло двойное ДТП со смертельным исходом.

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