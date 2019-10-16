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Кабмин отложил на месяц введение нового порядка ​пересечения линии разграничения на Донбассе для детей

Вступление в силу постановления №815 приостановлено на 30 дней, то есть до 28 ноября.

Кабмин отложил на месяц введение нового порядка ​пересечения линии разграничения на Донбассе для детей
Фото: Cxid.info

Кабинет министров отложил введение нового порядка пересечения гражданами линии разграничения на Донбассе на 30 дней, до 28 ноября.

Об сообщается на сайте Министерства ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Во время заседания правительства вступление в силу постановления №815 было приостановлено на 30 дней, то есть до 28 ноября этого года", - говорится в сообщении.

Согласно этому постановлению, с 29 октября должны были измениться правила пересечения контрольно-пропускных пунктов между временно оккупированными территориями и подконтрольными украинской власти для детей в возрасте до 14 лет - по новым правилам при пересечении линии разграничения дети должны были бы иметь загранпаспорт.

В связи с многочисленными обращениями граждан Минветеранов решило отложить вступление в силу этих правил.

Напомним, министр по делам ветеранов Оксана Коляда инициировала отсрочку введения нового порядка пересечения линии разграничения физлицами. По мнению министра, введение новых правил грозит существенными осложнениями для семей с детьми, особенно во время осенних каникул, так как оформление документов занимает до 30 дней и стоит около 700 гривен.

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