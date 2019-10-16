Кабмин отложил на месяц введение нового порядка ​пересечения линии разграничения на Донбассе для детей

Кабинет министров отложил введение нового порядка пересечения гражданами линии разграничения на Донбассе на 30 дней, до 28 ноября.
Об сообщается на сайте Министерства ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
"Во время заседания правительства вступление в силу постановления №815 было приостановлено на 30 дней, то есть до 28 ноября этого года", - говорится в сообщении.
Согласно этому постановлению, с 29 октября должны были измениться правила пересечения контрольно-пропускных пунктов между временно оккупированными территориями и подконтрольными украинской власти для детей в возрасте до 14 лет - по новым правилам при пересечении линии разграничения дети должны были бы иметь загранпаспорт.
В связи с многочисленными обращениями граждан Минветеранов решило отложить вступление в силу этих правил.
Напомним, министр по делам ветеранов Оксана Коляда инициировала отсрочку введения нового порядка пересечения линии разграничения физлицами. По мнению министра, введение новых правил грозит существенными осложнениями для семей с детьми, особенно во время осенних каникул, так как оформление документов занимает до 30 дней и стоит около 700 гривен.