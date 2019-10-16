Мужчина пытался провезти в Польшу более 1800 таблеток с целью сбыта.

Киевские правоохранители разоблачили уроженца Черниговской области при попытке провезти в Польшу сильнодействующие лекарства, спрятанные в личных вещах и в коробках из-под конфет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Задержанный пытался перевезти на рейсовом автобусе через таможенный пост "Ягодин" Волынской области на территорию Польши более 1800 таблеток сильнодействующих лекарств с целью сбыта.

Результаты экспертных исследований подтвердили причастность мужчины к попытке контрабанды лекарственных средств.

Мужчина уведомлен о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных:

ч.3 ст.321 (законченное покушение на контрабанду сильнодействующих веществ),

ч.2 ст.15, ч.1 ст.201 (незаконное приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта сильнодействующих лекарственных средств, без специального на то разрешения, если предметом таких действий были сильнодействующие лекарственные средства в крупных размерах) УК Украины.

Злоумышленнику грозит срок лишения свободы от 3 до 7 лет. Проверяется причастность других лиц к совершению указанных преступлений.

Напомним, в Украину пытались ввезти четыре тонны контрабандной одежды под видом секонд хенда. Стоимость задержанного груза составила около 12 млн гривен.