Сайдика впечатлили темпы ремонта моста в Станице Луганской

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик положительно оценил ход ремонтных работ на мосту в Станице Луганской.

Об этом он заявил после заседания ТКГ в Минске, говорится в пресс-релизе ОБСЕ.

"В конце прошлой недели я провел два дня на востоке Украины. В частности, я получил информацию из первых рук о ситуации в Станице Луганской. Я был впечатлен темпами ремонтных работ на мосту через реку Северский Донец", - сказал Мартин Сайдик.

По его словам, 4 октября там был открыт обходной мост, что значительно упростило передвижение гражданских лиц. Мартин Сайдик отметил, что и сам смог пройти по мосту.

"Я был свидетелем великого достижения, которое облегчает пересечение линии соприкосновения гражданскими лицами. Напомню, что началу ремонтных работ предшествовали три года переговоров", - добавил спецпредставитель ОБСЕ.

Напомним, мост через реку Северский Донец у Станицы Луганской - единственный работающий пункт пропуска в Луганской области, который ведет на оккупированную Россией территорию. Движение транспорта по мосту, который был подорван в начале 2015 года, в настоящий момент невозможно. Пеший переход до недавнего времени был организован по временным деревянным лестницам и настилам.

В начале октября 2019 года его заменили на обходной настил, установленный на забетонированных лесах.

Мост в Станице Луганской планируется открыть после ремонта до 15 ноября 2019 года. Раньше называлась другая дата - 27 ноября, но работы идут быстрее графика.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации неоднократно сообщила, что боевики не выполняют обязательства по ремонту моста в Станице Луганской.