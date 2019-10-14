Пристайко пригласил главу ОБСЕ в Станицу Луганскую

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который в понедельник отправился с рабочим визитом в Брюссель и Люксембург, встретился с главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком.

В твиттере министра говорится, что у них состоялся конструктивный диалог, в центре которого была ситуация на востоке Украины и усиление работы Трехсторонней контактной группы. Одной из стороной переговоров в Минске является Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, а Словакия сейчас там председательствует.

"Рассчитываем на активную роль ОБСЕ и помощь в противодействии агрессору. Пригласил М.Лайчака как действующего председателя ОБСЕ посетить вместе Станицу Луганскую и осмотреть продолжающиеся работы по восстановлению инфраструктуры", - написал Пристайко.