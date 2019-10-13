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​МВД, СБУ и СНБО выпустили совместное заявление накануне акций 14 октября

Силовики намерены действовать в этот день "строго и внимательно" во избежание провокаций.

​МВД, СБУ и СНБО выпустили совместное заявление накануне акций 14 октября
Фото: Александр Рудоманов

Министерство внутренних дел, Служба безопасности Украины и Совет национальной безопасности и обороны выпустили совместное предупреждение накануне акций 14 октября. В нем говорится, что силовики намерены действовать в этот день "строго и внимательно" во избежание провокаций.

"Мы хорошо помним события 31 августа 2015 года, когда боевая граната оборвала жизни четырех нацгвардейцев, а более 120 получили ранения. Поэтому завтра правоохранительные органы будут действовать строго и внимательно. И мы очень рассчитываем на бдительность участников массовых акций. Наш общий враг никуда не делся - вы, как и мы, должны понимать, что возможны любые провокации", - говорится в тексте заявления.

Силовые органы отметили, что участники боевых действий есть не только стороны протестующих, но и каждый третий полицейский, нагвардеец и сотрудник СБУ участвовал в операции на Донбассе.

"У нас - одни ценности. Главные из них: Украина, ее суверенитет, мир в стране и счастье каждого украинца! Крайне важно в этот день объединиться вокруг главных ценностей и вместе беречь безопасность и уважать права каждого гражданина… Ради памяти героев, отдавших свою жизнь за свободу и территориальную целостность Украины - этот день должен пройти мирно и достойно!", - призвали руководители МВД, СБУ и СНБО.

"Слишком много погибло воинов и защитников Украины, чтобы сейчас мы позволили врагу использовать распри внутри страны в его - имперских - целях! Завтра - день памяти и уважения. Он не может и не должен стать днем раскола и слабости!", - резюмируется в заявлении.

Напомним, что в Украине последние недели проходят акции "Нет капитуляции", связанные с решением Украины согласовать так называемую "формулу Штайнмайера".

Очередная акция назначена на 14 октября, когда отмечается День защитника Украины.

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