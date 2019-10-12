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На повестке дня нет местных выборов, - Арахамия

"Нет смысла затевать досрочные выборы, если мы на них не победим, если не готовы ни институционально, ни кадрово", - сказал Арахамия

Фракция "Слуга народа" пока не планирует инициировать досрочные местные выборы и склоняется к их проведению осенью 2020 года.

Об этом в интервью LB.ua рассказал глава фракции "СН" Давид Арахамия. 

Арахамия считает, что проводить досрочные выборы весной 2020 года нет смысла, поскольку осенью должны пройти плановые выборы.

"На повестке дня нет выборов. К 8 декабря успеть было изначально нереально - какая-то фантазия. С точки зрения политтехнологий - зима не подходит, лучше все же осень (люди вернутся из отпусков, им захочется новой жизни). Весной нам не на руку. Местные выборы - это 149 тысяч людей. С таким трудом был собран список “Слуги народа” из 300 кандидатов. Представьте себе, что такое почти 150 тысяч!", - пояснил Арахамия.

Глава фракции добавил, что пока у "Слуги народа" нет утвержденных кандидатов на мэры крупных городов. Арахамия отметил, что нардепы Мария Мезенцева из Харькова и Алексей Леонов из Одессы "увеличивают возможность быть выдвинутыми от "СН", поскольку активно готовятся к выборам.

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