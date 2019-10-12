Пристайко не видит необходимости в общении с Лавровым

"На этом этапе мы не видим необходимости в развитии этого канала общения".

Министр иностранных дел Вадим Пристайко не видит особой необходимости в общении с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода", отвечая на вопрос, состоялся ли уже между ними личный разговор.

"Нет, этого не произошло. Нельзя сказать, что я особенно спешу. Наверное, дипломатические службы для того и есть, так оно и на самом деле, чтобы все же поддерживать каналы, но на этом этапе мы не видим необходимости в поддержании, в развитии этого канала общения", - сообщил министр.

По его словам, он вообще не участвует в переговорах с Россией, кроме как в нормандском формате.

"Для этого есть переговорные команды, которые общаются, например, в рамках «минского процесса». Я лично не веду переговоры с Российской Федерацией, кроме тех случаев, когда в качестве советника президента проводил переговоры в «нормандской четверке». Я тогда представлял президента. Так же, как и советник президента Российской Федерации Владислав Сурков представлял российскую сторону", - сказал Пристайко.

Напомним, что в начале сентября в Россию за освобожденными украинцами летал помощник президента Андрей Ермак.