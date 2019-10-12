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Пристайко: итоговый документ "нормандской" встречи еще не согласован

"Согласована только та часть, которая касается формулы Штайнмайера".

Пристайко: итоговый документ "нормандской" встречи еще не согласован
Фото: Укринформ

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что итоговый документ предстоящей встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России согласован только в части формулы Штайнмайера, остальные вопросы пока обсуждаются. Об этом он заявил в интервью "Укринформу".

Комментируя сообщения российских СМИ о том, что в предварительно согласованном итоговом документе "нормандского" саммита нет пункта о передаче Киеву контроля над границей до выборов, министр заявил, что "согласована только та часть, которая касается формулы Штайнмайера".

"Я не знаю, каким будет окончательный документ, но согласованный в настоящее время советниками на самом деле очень короткий и фактически отмечает только достигнутый прогресс. Например, там написано, что стороны приветствуют завершение разведения и восстановление сообщения в Станице Луганской, обмен пленными и уполномочивают своих министров иностранных дел, условно говоря, работать дальше. Это позволяет россиянам сказать, что там нет контроля над границей, но там вообще ничего нет", - сказал Пристайко.

Министр отметил, что подобные вбросы со стороны России продолжаются, чтобы создать еще большее напряжение в Украине.

"Вы посмотрите, в Минске согласовывают формулу Штайнмайера, а затем выходят "руководители ЛНР/ДНР" и заявляют, что в Киеве наконец поняли, что никогда не будут иметь над нами власти. Несомненно, это делается для того, чтобы настроить население против миротворческой политики президента Зеленского" , - убежден министр.

Ранее сообщалось, что ормандская четверка" начала согласование новой даты саммита. Зеленский уверен, что встреча состоится в ноябре.

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