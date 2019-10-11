Трамп лично требовал увольнения Йованович, - заявление экс-посла в Конгрессе

Йованович свидетельствует в закрытых слушаниях в Палате представителей в контексте расследования по импичменту президента США.

Бывший посол США в Украине Мари Йованович на слушаниях в Палате представителей заявила, что президент США Дональд Трамп лично требовал ее увольнения от Госдепартамента США и "развернул кампанию" против нее.

Об этом говорится в открытом заявлении Йованович, передает Укринформ.

"После того, как в начале марта Госдепартамент попросил меня продолжить мой срок до 2020 года, в конце апреля мне неожиданно приказали вернуться в Вашингтон из Украины "следующим самолетом", - заявила в своих показаниях посол Йованович.

Она отметила, что потом пыталась выяснить, почему ее командировка завершилась так внезапно.

"Я встретилась с заместителем госсекретаря, который сообщил мне о сокращении моего срока. Он сказал, что президент (Трамп, - ред.) потерял доверие ко мне и больше не хочет, чтобы я была его послом. Он добавил, что против меня проводилась согласованная кампания и что Госдепартамент находится под давлением президента, чтобы отстранить меня", - проинформировала экс-дипломат.

Йованович также сообщила, что в разговоре с заместителем госсекретаря тот сказал ей, что в Госдепе оценивают ее работу хорошо, а также, что подобная практика уже имела место с другими направлениями.

По ее словам, ситуацию ухудшало то, что все это произошло "в особо сложное время в двусторонних отношениях с вновь избранным украинским президентом".

Йованович также официально подтвердила, что никогда не предлагала какому-либо чиновнику в Украине прекратить или притормозить расследование коррупционных дел, о чем заявлял в свое время генпрокурор Юрий Луценко. Кроме этого, она подчеркнула, что всегда была лояльной к президентам США и никогда не игнорировала распоряжений главы государства, а также что вице-президент Джо Байден никогда не поднимал с ней вопросы фирмы Burisma, находясь в Украине.

Бывший посол США в Украине также защитила усилия украинцев в борьбе с коррупцией в ответ на заявления президента Трампа и его адвоката Джулиани о том, что Украина является одной из наиболее коррумпированных государств.

"Революция Достоинства и требования украинского народа прекратить коррупцию заставили новое украинское правительство принять меры для борьбы с разгульной коррупцией, которая долго пронизывала политическую и экономическую системы этой страны. Мы понимаем, что мощные антикоррупционные усилия должны составлять важную часть нашей политики в Украине, теперь появилось окно возможностей сделать именно это", - отметила в своем заявлении Йованович.

Как сообщалось, бывшая глава Посольства США в Киеве Мари Йованович пришла на слушания в Конгрессе вопреки позиции Белого дома. Она свидетельствует в закрытых слушаниях в Палате представителей в контексте расследования по импичменту президента США.

Йованович отозвали из Киева в мае, в то время как Руди Джулиани, личный юрист Дональда Трампа, пытался добиться, чтобы украинские власти провели расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.

Агентство Associated Press в четверг со ссылкой на бывшего дипломата сообщило, что Йованович отстранили от должности после того, как она стала настаивать на том, что просьбы Руди Джулиани о проведении расследований в Украине должны передаваться по официальным каналам.

Напомним, что 3 октября в закрытых слушаниях в Палате представителей принял участие Курт Волкер, бывший спецпредставитель Госдепартамента в Украине.