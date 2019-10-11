"Тот, кто говорит, что НАТО не ко времени - или дурак, или враг", - Фриз

Депутат не уверена, что новая украинская власть намерена подавать заявку на получение Украиной Плана действий относительно членства в НАТО.

Движение Украины в НАТО никто не остановит, если общество не будет равнодушными. Об этом сказала народный депутат фракции «Европейская Солидарность» Ирина Фриз во время «Чата с депутатом» в социальной сети Фейсбук.

«Тот, кто говорит, что НАТО не ко времени - или дурак, или враг», - заявила Ирина Фриз.

«Потому что НАТО - это Альянс свободы. Это страны, которые исповедуют демократические ценности, которые понимают, ради чего они вместе и понимают как защищаться», - подчеркнула парламентарий.

Она отметила: «Именно поэтому ни одна страна Альянса не претерпела ни одного посягательства. В частности, и от такого агрессивного соседа как наш, как Россия».

Политик убеждена, что украинские войска готовы к вступлению Украины в Альянс.

«Наши войска очень активно сейчас привлекаются ко всем совместным учениям. Кроме того, Силы спецопераций Украины получили сертификацию (ССУ первыми среди других видов войск ВСУ достигли совместимости с НАТО и получили сертификацию НАТО на участие в операциях сил быстрого реагирования - ред.). И я очень этим горжусь, потому что имела непосредственное отношение к созданию законодательной базы для ССУ. И они первыми получили сертификацию в Альянсе», - подчеркнула депутат.

«И я уверена, что если нас никто не будет дергать всевозможными заявления о «не времени», то мы будем и дальше двигаться. Главное сохранить темп и уверенность в результативности», - отметила Ирина Фриз.

По ее словам, цель Украины понятна - мы хотим быть свободным, независимым, суверенным государством.

«И быть только в тандеме, в союзах с теми, кто разделяет эти ценности и кто уважает нас как независимое суверенное государство», - сказала парламентарий.

При этом она отметила, что не уверена в том, что новая украинская власть намерена подавать заявку на получение Украиной Плана действий относительно членства в НАТО.

«Во всяком случае я официальных заявлений по этому поводу не слышала», - добавила депутат.

«Может ли эта узурпированная новая власть затормозить наше движение в НАТО? Может, если мы будем равнодушными. А если мы будем осознавать, что должны отстаивать те ценности, ради которых объединились, нас

никто не остановит. В том числе и узурпированная новая власть», - резюмировала она.